Erakondade suur debatt: „Sport tuleb taas popiks muuta!“

Mihhail Kõlvart lisas: „Sport ei ole erasektori meelelahutus, vaid ka riigi kohustus. Sport on püramiid, mille aluseks on rahvasport ja liikumine. Järgnevad harrastus,- saavutus-, ja tippsort. Kõik on omavahel seotud. Eesti tippsport peab alati olema toetatud vajalikul moel.“