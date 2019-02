Thierry Neuville kiitis Tänakut ja avaldas eesmärgi Mehhiko ralliks 

"Olud ei soosinud meie autot. Kiiretel katsetel oli raske ilma vigu tegemata tempot tõsta. Kõige rohkem keskendusime punktikatsele. Kui võitja Ott Tänak ja Sebastien Loeb välja arvata, tegid kõik vigu. See tõestab, et sel aastal olid tingimused lume vähesuse tõttu väga spetsiifilised," vahendas Neuville'i sõnu portaal Motorsport.com.

Neuville on 40 punktiga MM-sarja üldarvestuses teine. Esikohal on Tänak 47 silmaga.

Belglase sõnul pole ta märtsis peetavale Mehhiko rallile mõeldes kurb, et liidriks ei tõusnud. "Mullu nägime kohe ära, et esimesena startides pole meil mingit võimalust head tulemust saavutada. Nüüd on meil natuke rohkem pidamist. Tahaksin Mehhikos esiviisikusse jõuda," rääkis ta.