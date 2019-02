Artur Kotenko suur unistus purunes kümnete kaamerate ning ajakirjanike silme all kildudeks 

2008. aasta jõulukuus viibis eestlane testimisel Inglismaa esiliigasse kuuluva Nottingham Foresti juures. Kohtumised Arsenali ning Leicesteri reservidega kulgesid meie mehe jaoks hästi ning kõik üleminekuga seotud inimesed kinnitasid Kotenkole, et leping on vaid aja küsimus. Kuna jõulud on Briti vutis aga kibekiire periood, pidi otsus eestlase kohta tehtama pärast 26. detsembri kohtumist Doncaster Roversiga.

Too päev ei lähe Kotenkol kunagi meelest. „Hommikul võeti mind hotellist peale ning sõidutati klubi juurde. Seal olid kohal reporterid, kaamerad, mõtlesin, et „ohoo, minu pärast?“. Siis tuldi aga minu juurde ning öeldi, et meie peatreener [Colin Calderwood] sai kinga ning sinuga me täna kahjuks ei räägi. See oli valus hetk,“ meenutab puurilukk.

Kuigi väike lootus jäi, kustus seegi kärmelt. Uus peatreener tõi endaga kaasa teise väravavahi ning nii kogu teema soiku vajuski.

Elu nagu muuseumis

Edasi järgnesid puuriluku karjääris rasked aastad Norras, Küprosel ning Bakuus. Kolme aasta jooksul sai eestlane platsile ainult 13 liigamängus ning rahagi laekus korralikult vaid Põhja-Euroopas. Küprosel vastati rahajuttude peale vaid „avrio“ (homme – toim), kuigi suure kära peale suudeti seal tagantjärele ikkagi enamik lubatud summast üle kanda. Aserbaidžaani palgast võib Kotenko aga siiamaani und näha. Seal ei aidanud teda ka ametlikud kaebused FIFA-le. „Klubidel oli raha küll, aga mängijateni see lihtsalt ei jõudnud,“ nendib ta.

Viimased kaks aastat kaitses Artur Kotenko Narva Transi värve, tänavu kannab mees Levadia ürpi. Jana Pipar/EJL.

Oma karjääri parimad aastad veetis Kotenko aga Valgevenes, kus ta Soligorski Šahtjori ridades ka karikavõitjaks tuli. Valgevene kohta pole tal öelda ühtegi halba sõna. Palk laekus alati õigel ajal ning ka tingimused olid esmaklassilised. Oleks vaid linnas midagi muudki peale spordi teha...