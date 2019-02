ÕL HISPAANIAS | Vähe mänguaega ning karm režiim on viimaks vabastanud Rauno Nurgeris peituva looma 

Juba linna sisenedes on selge, et tegemist on rahuliku kandiga. Tänavad on kitsad, rahvast vähe ning auto saab rahulikult ära parkida. Nurger tervitab Õhtulehe ajakirjanikku lasnamäeliku paneelmaja ees, mille teisel korrusel ta koos oma elukaaslase Hanna ning armsa koeraga igapäevaselt pesitseb.