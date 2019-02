Pettunud Ogier: mõistlikum oleks olnud koju jääda, mitte Rootsi rallile sõita 

"Jälle üks nädalavahetus, kus me ei suutnud suurt midagi korda saata. Eeldasime seda, aga oli väike lootus, et meil läheb arvatust paremini. Kahjuks sai kiirelt selgeks, et seekord on Rootsis võimatu midagi teha. Ütlen igal aastal, et pärast Monte Carlo ralli võitmist oleks mul targem Rootsi ralli ajaks koju jääda, sest sama asi kordub igal aastal," rääkis kuuekordne maailmameister portaalile Sport.fr.