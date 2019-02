Eesti parim suusahüppaja võistleb MMil, kuid õnnetu vigastus pole temaga hüvasti jätnud 

"Hüpped saab ära teha, aga ta on mingi % iseendast nõrgem," lausus Aigro treener Silver Eljand Õhtulehele.

Pärast vigastust ehk viimase kolme nädala jooksul on Aigro saanud teha neli hüppetrenni, kokku 15-16 hüpet, mis kõik toimusid eelmisel nädalal.

"Äratõukemomendil oli valuaisiting sees," sõnas Eljand. "Nii et viimase trenni lõpu tegi ta süsti najal. Siis valu ei tundnud ja midagi hullu ei ole. On lihtsalt pisut nõrgem kui tavaliselt."

Treener Eljandi sõnul seda ohtu pole, et tornist laskumine tervisele liiga teeks, sest tegu on lihtsalt löögiga lihase pihta.

"Iga päev alustan juttu küsimusega, kas jalg on 1% parem kui eile. Artti vastab, jah on 1% parem. Asi on pigem alateadvuses, mis ei lase 100% sooritust teha. Ega ilus hüpe pole MMilgi välistatud. Kui ta oleks totaalselt haige, siis ta poleks sinna sõitnudki."