Kelly Sildaru: ma ei usu, et MM-tiitel kuidagi mu elu muudab 

Pikemas usutluses said sõna nii Kelly, tema isa Tõnis Sildaru kui ka ema Lilian Talving. Üheskoos reporteriga külastati Mustamäe ja Nõmme „mägesid“, kust tulevase maailmameistri suusateekond alguse sai.

USAs toimunud eduka MMi järel võttis Sildaru aja maha ja saab mõnda aega tavalise nooruki kombel koolis käia. „Mulle väga meeldib koolis olla ja inimestega kohtuda,“ tõdes Kelly. Kuigi Sildaru võistlusgraafik on tihe, suudab ta iseseisvalt õppides klassikaaslastega sammu pidada: hinded on endiselt neljad-viied!

„Ma ei usu, et MM-tiitel kuidagi mu elu muudab, pigem mitte,“ arutles Kelly. Aga kas noor tšempion on juba mõelnud, mida ta soovib pärast spordikarjääri teha? Selgub, et mitte.