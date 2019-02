VIDEOD | Kahekordsel maailmameistril sai rallist lõplikult siiber 

Kahekordne maailmameister naasis rajale Toyota WRC autoga ja unistas kohast esikümnes, kuid reaalsus osutus hoopis kurvemaks. Sõidueksimusi tuli sisse mitmeid ja lõpuks läks kirja 38. koht. „Need tingimused on olid palju raskemad, kui arvasin,“ ütles pettunud legend Motorsport.com-ile. Ta lisas, et rohkem ta sarnast ekspermineti ette ei võta. „Ma ei tule Soome rallile.“

Kindla võidu teeninud Ott Tänakul oli hea meel legendiga samas tiimis sõita: „Hea oli teda siin näha, kuid muidugi polnud lihtne neis tingimustes sõita. Eesmärk oli siiski see, et tal oleks lõbus. Usun, et see õnnestus.“