Eesti koondislane enam kui kaheksa kuu pikkusest vigastuspausist: olen nüüd teistele heaks õpetuseks 

Sidemängijale hakkas põlv häda tegema eelmise hooaja lõpus, kuid sellest hoolimata suutis ta Prievidza toona Slovakkia meistriks juhtida. Kuna vahetult pärast hooaja lõppu õnnestus põlvele ka paar nädalat puhkust anda, tundus suvise koondiselaagri alguseks, et mees on hädast üle saanud.

Kuna operatsioon kujunes edukaks alustas Toobal suve lõpus taas kergemate treeningutega. "Augustis-septembris sai hakatud vaikselt trenni tegema, kuna valu polnud enam ning tundus, et kõik on korras. Aga siis tegin jala uuesti valulikuks."

„Kahjuks võtab sellest paranemine väga palju aega. Ka praegu on turse kergelt veel alles, kuigi vähenenud. Aga see hooaeg on juba läinud ning enam pole mõtet lõhkuda," sõnab Toobal, kes saab viimakse 10-15 minuti kaupa spetsiaalsel masinal ka jooksuliigutusi teha. "Plaanin ennast suvel vaikselt vormi ajada. See aasta läks nagu läks,“