SEEFELDI MM | Suusatreener Saarepuu avaldas tulemused, millega süda jääks rahule 

"Omaltpoolt oleme kõik teinud, et asjad sujuks," lausus meie suusatippe koondava Team Haanja treener Anti Saarepuu . "Kuidas võistlus läheb, seda näeme mõne päeva pärast. Ennustada ei maksa. Keegi ei osanud seda ka uskuda, et [Aleksandr] Bolšunov võidab nädal enne MMi [15 km klassikadistantsil] teist kohta 45 sekundiga (täpsemalt 43,7 sekundiga - M.T.)."

Saarepuu Kilbi pärast ei muretse. "Häirekella ei löö. Lahtis polnud tal kerge minek, aga oleme nüüd siin nädala või rohkem saanud heades tingimustes harjutada. Usun, et seisund on paremaks läinud. Tõsi, uisus tal väga häid tulemusi ette näidata pole, aga siht on kvalifitseeruda 30 parema hulka."

Milliste tulemustega saaksite rõõmsa näoga MMil koju tulla? "Sprindis tahaks, et vähemalt Raido ja Marko kvalifitseeruks [veerandfinaali]. Distantsil tahab Karel sõita 10.–20. koha peale. MK-sarjas on ta sinna sõitnud (Otepääl 15 km klassikas 18. - M.T.), ei taha nüüd suusavahetuses ja 15 km klassikas kehvem olla. Need on reaalsed tulemused, mis tuleb ära teha, siis oleks süda rahul."