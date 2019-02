ANALÜÜS | 11 aastat tagasi valitud vale Jürgeni vaim saadab Bayernit tänaseni. Kas Klopp kolib lõpuks hoopis koondisesse? 

Jürgen Klopp ja Bayern on aastate jooksul kõvasti lahinguid pidanud. AFP/Scanpix

„Pigem arvan, et see on vaid aja küsimus.“

Petersoo kokkuvõttes ei nõustu. Küll Klopp lõpuks ikkagi Münchenis lõpetab, arvab ta. „Mina ei usu, et Bayerniga liitumist välistada saab. Tõsi, seni on tal Liverpoolis päris hästi läinud, aga ei tasu unustada, et Dortmundi ja Liverpooli peale kokku on ta kuus finaali järjest kaotanud. Ta pole Inglismaal mitte midagi võitnud... Kas see ei pane natukene mõtlema? Praegu on Liverpool Bayerni vastu küll kerge soosik, aga kas nad ka Meistrite liigas soosikud on? Selle üle võib tõsiselt vaielda.

Kui Liverpool peaks tänavu jälle tiitlita jääma, võib Klopp sealt hooaja lõpus vabaneda küll. Ja keegi ei saa öelda, et Bayern teda kohe üles ei korja. Midagi ei saa välistada. Pigem arvan, et see on vaid aja küsimus. Kui Bayern saaks praegu endale täiesti vabalt kõigi hulgast peatreenerit valida, siis 90protsendise tõenäosusega võtaksid nad Klopi.“

Petersoo meenutab, et tegelikult sattus Kovac Müncheni tiimi peatreeneriks hädavariandina, sest juhatuse tasandil lasti käest võimalus palgata Julian Nagelsmann või Thomas Tuchel. Samal ajal püüdis Hoeness hoopis Heynckesile auku pähe rääkida, kuid vanameister ei võtnud lepingupikendust vastu. Lõpuks leitigi end olukorrast, kus Kovac oli alles jäänud variantidest parim.

Alati särav Jürgen Klopp eilsel pressikonverentsil. Täna kell 22 kohtub Liverpool koduväljakul Bayerniga. AFP/Scanpix

Mida aga arvata stsenaariumist, et Bayerni Klopi-saaga suurimaks konkurendiks võib kerkida Saksamaa jalgpalliliit, kes Joachim Löwile lähiaastatel järeltulijat vajab. „Aga kas Klopp on olemuselt üldse koondise peatreener? Löw jäi praegu ametisse ja enne EM-finaalturniiri keegi teda kangutama ei hakka. Kõik oleneb ka sellest, millal Klopp jälle tööturul vabaneb,“ mõitiskleb Petersoo.