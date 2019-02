SEEFELDI MM | Kohta 20 parema seas sihtiv Karel Tammjärv: ainus, mis saab valesti minna, on päikesepõletus 

"Üldiselt meenutavad Seefeldi rajad mulle Vancouveri omi. Eriti päikesepoolsetel nõlvadel olevad lauged tõusud ja laiad rajad. Hooldemesste jaoks on siin keeruline see, et näiteks 15 km klassikat sõidetakse mõlemal poolel oru külgi Ühele poole paistab terve päeva jooksul päike ja teisele poole, kus on mets, ei paista teda üldse. Seega on lumetingimused üsna erinevad. Nüüd ongi küsimus, kuidas suusad pidama saada," analüüsis ta MMi tingimusi.