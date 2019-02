Miks jäi ära suur poksimatš 350 kg kaaluva gorilla ja Mike Tysoni vahel? 

Tyson ja tema naine olid loomaaias ainsad kliendid. Õigemini, kogu asutus avatigi tol hetkel ainult selleks, et nad saaks seal segamatult ringi vaadata. Kuni ühel hetkel jäi ameeriklasele silma üks isane gorilla, kes liigikaaslasi kiusas. Poksiäss läks loomaaia töötaja juurde ja pakkus talle 10 000 dollarit sularaha, et viimane värava avaks ja lubaks gorillaga kakelda.

„Maksin töötajale, et ta New Yorgi loomaaia ainult minu ja Robini jaoks lahti teeks. Kui aga jõudsime gorillade juurde, siis see suur alfaisane kiusas kõiki teisi. Pakkusin töötajale 10 000 dollarit, et ta avaks värava ja lubaks mul suurele isasele vastu lõuga anda. Ta keeldus,“ meenutas Tyson veidrat vahejuhtumit.