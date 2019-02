SEEFELDI MM | Positiivset üllatust lootev Kristjan Ilves: hooaja parim esitus tooks naeratuse näole 

"Praegu olid veel tunnetuse vead sees. Loodetavasti õnnestub homme paremini. Läksin tehnika mõttes liiga rutakalt otsa pealt ära. Usun, et esikümnesse kannatab hüpata küll. See pole minu puhul midagi ulmelist. Aga pean tegema enda kohta väga hea hüppe, eriti arvestades seda hooaega," lausus eestlane ja lisas, et MMi väike mägi peaks talle teoreetiliselt paremini sobima kui suur.

"Lahti võistlus Lahtiks... see oli äärmuslik sõit, mitu asja langes kokku, sealhulgas minu enda kehv päev. Kolm minutit on liiga palju, usun, et seda MMil ei juhtu. Trondheimi MK-etapil sain kaotuse peaaegu minuti peale, siis polnud väga viga. Mis teha, sõiduvorm on kõikuv. Ilmselge, et seisund ei pane rõkkama, aga see on parem kui hooaja alguses," rääkis Ilves.