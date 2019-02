STATISTIKAPOMM | Liverpool püsib vankumatuna, Suarez ootab kohutava seeria lõppu 

1508 mänguminutit ehk üle 25 tunni (!) on möödas Barcelona ründeässa Luis Suareze viimasest Meistrite liiga võõrsilväravast. See sündis 2015. aasta septembris Roma vastu. Pärast seda on möödunud 16 matši.



Kolm viimast Müncheni Bayerni külaskäiku eurosarjavisiti Liverpooli kodustaadionile Anfieldile on lõppenud skooriga 0:0.