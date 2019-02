Suusaäss Ustjugov on ROKi peale siiani solvunud: arvan, et ei saa kunagi teada, miks mind OMile ei lubatud 

Esmalt taustast, Rahvusvahelise olümpiakomitee otsusel pääsesid Pyeongchangi olümpiale vaid valitud Venemaa sportlased, sedagi neutraalse lipu all. 2017. aasta MMil koguni viis medalit võitnud Ustjugov nende hulka ei mahtunud. ROK ametlikult oma valikut ei põhjendanud.



Eilsel pressikonverentsil uurisid välisajakirjanikud Ustjugovilt hulganisti dopingu ja olümpiamängude kohta ning muuhulgas mainis suusataja, et ta ei tundnud suure skandaali ajal piisavalt meedia toetust.



"Olümpia ajal ei muretsenud keegi, et mind Pyeongchangis pole," rääkis ta. "Keegi ei küsinud meedias, miks mind seal pole? Nagu kõik olekski nii pidanud olema."



Ta jätkas: "Mul on väga hea meel MMil olla. Nad oleksid võinud mind siit ka kõrvale jätta. OMist on nii palju aega möödas, aga ma ei tea siiani, miks ma seal võistelda ei saanud. Arvan, et ei saa kunagi teada. Ma polegi OMist enam huvitatud, MM on olulisem."