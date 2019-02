VIDEO | "See pole must maagia!" Aafrika kõksimiskuninganna tegi Donald Trumpile karuteene 

Mõni päev tagasi internetti laetud videos on näha, kuidas Mjeje palli katkematult 154 korda järjest kõksib. Praeguseks on Twitteris klippi vahitud juba ligi 10 miljonit korda.

"Mõned arvavad, et ma kasutan musta maagiat, aga ei," rääkis naine. "Selles pallis pole midagi maagilist. Kasutan oma annet, mida olen kuus aastat lihvinud. See on puhas talent, mitte must maagia. Minu eeskujudeks on Messi, Cristiano Ronaldo ja Ronaldinho."



Väidetavalt reisib Mjeje mööda Aafrikat ning küsib kaheminutilise esinemise eest 3 eurot ja 55 senti.