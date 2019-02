Gert Kullamäe 10aastase pausi järel platsil: üllatavalt mõnus on olla, ilmselt olen ikka heas vormis 

Profikarjääri viimastel aastatel pigem maadligi mängu harrastanud Kullamäe ei säranud atleetlikkusega ka nüüd, kuid kavalust ja efektiivseid liigutusi suudab ta näidata tänini. „Parem targalt seista kui lollilt joosta“ järgi talitanud vanameister müttas platsil ligi 21 minutit, viskas viis punkti, jagas sama palju tulemuslikke sööte ning patustas kolme pallikaotusega. Kuuest teele saadetud kolmesest tabas „snaiper“ vaid esimese.

Kas täna hommikul olid kondid haiged? „Kusjuures ei olnud!" vastas Kullamäe rõõmsalt Õhtulehele. „Suur varvas on valus, aga see on vist mingisugune vanainimeste haigus. Muidu on kõik jalad ja seljad täitsa korras. Enne ja pärast mängu tegin korraliku venituse. Nagu proffidele kohane. Üllatavalt mõnus on olla. Ilmselt olen ikka heas vormis."

Viimati 2009. aasta kevadel tõsiselt viis-viie vastu korvpalli mänginud Kullamäe tunnistas, et naasmine palliplatsile läks üllatavalt valutult. „Tegelikult proovisin Andresega kuidagi sellist kokkulepet teha, et saan oma paar minutit kätte, siis kui oleme 20ga ees või taga, mängu lõpus. Aga Jorr ütles endale omaselt, et kui ma juba siin olen, siis mängid ka. Panigi mu kohe sisse,“ arutles ta.

„Tõsiselt rääkides, siis üle pika aja tõsist mängu mängida on hoopis midagi muud kui niisama jalutada. Aga üldiselt arvasin, et on hullem. Ei tõmmanud väga kinni, õnneks sain ka ise vahetust küsida. Polnud häda midagi, eriti esimese korra kohta. Olen ise väga rahul! Paar kolmest oleks võinud kukkuda – sain ilusti omalt kohalt, jalad maas, üheksa meetri pealt panna. Aga kurat, läks mööda. Sellest on kahju. Aga nagu legendid ütlevad: „Siit on hea edasi minna.““

Esimese kolmese Kullamäe tabas, järgmised viis läksid mööda. Mis juhtus? „Targad treenerid ütlevad, et viskamine algab jalgadest. Ma mängin ju ilma jalgadeta. Ju siis selle esimese viske ajal natukenegi oli jalga all,“ teadis ta ning lisas, et Sõbralt oli viskeluba olemas. „Andrese mängujoonis mulle sobib. Kõigil on lubatud panna.“

Kuigi viskamine on Kullamäe kreedo olnud läbi karjääri, kaifib ta nüüd veel enam üht teist elementi: „Kui saan noortele meestele õigel ajal palli sööta, siis seda naudin kõige rohkem. Muuta kaaslasi natuke paremaks, et neil oleks hea. See võiks olla minu kui veteranmängija funktsioon. Ikka on kolmeseid tore sisse visata, aga naudin siin eelkõige söötmist. See ju aastatega ära ei kao, kas seda on või ei ole. Küll aga muutub sportlik vorm aastatega… “

Kadrina on tõusnud teise liiga üheks kardetumaks meeskonnaks, põhiturniiri seni peetud 12st mängust on kaotatud vaid üks. Tiimist leiab palju huvitavaid tegijaid ning viljeletakse üsna atraktiivset korvpalli. Ka eilses matšis pakuti pealtvaatajatele nii ilusaid kombinatsioone, tabavaid kaugviskeid kui ka uhkeid pealtpanekuid. Kullamäe oli lausa üllatunud.