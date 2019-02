VIDEO | PEAD MAHA! Rootsi suusastaar pilas vastuolulises ja ropus muusikavideos norralasi 

Rootsi meedia on videot teravalt kritiseerinud ning nimetanud seda seksistlikuks ja häbiväärseks. Muusikavideo kangelane on juhtunu pärast vabandanud.



"See on halb video. Vabandan kõigi ees, keda see puudutab. Mulle lubati, et ma saan seda enne avaldamist näha, aga seda ei juhtunud. Ma teadsin, et mind kutsuti laulu laulma, aga ma ei teadnud enne võtteid, milline see on. Kahetsen videos osalemist."



Rootsi murdmaasuusatamise koondise juht Rikard Grip on samuti videost šokeeritud.



"Olen väga pettunud. Calle ning kogu koondis tunneb video osas end väga ebamugavalt. See on väga kohatu," rääkis ta.