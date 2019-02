HALB MÄRK! Gran Canaria palkas Siim-Sander Vene positsioonile NBA kogemusega jänki 

Tänavusel hooajal on 24aastane jänki pallinud Austraalia kõrgliigas Adelaide 36ersi ridades. Varasemalt on ta aga kuulnud Saksamaa meistriliiga klubi Ludwigsburgi ridadesse ning nuusutanud ka NBA õhku. Hooajal 2017/18 käis Wiley Brooklyn Netsi eest väljakul viies mängus, teenides keskmiselt 7 minutit mänguaega ning visates 0,8 punkti.

Wiley on otsene konkurent Siim-Sander Venele, sest eestlane on Gran Canarias mänginud nii number "kolme" kui ka "nelja" positsioonil. Arvestades, et Vene mänguaeg on vägagi kõikuv, pole uue mängija liitumine individuaalses plaanis just kõige meeldivam.