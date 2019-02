Soomlased ja sakslased hõiskavad: Brexit mängib trumbid Räikköneni ja Vetteli kätte! 

The Guardian kirjutab, et kümnest vormel 1 tiimist koguni seitse baseeruvad Suurbritannias. Samal ajal toimub üheksa MM-sarja etappi Euroopas. See kõik tekitab omakorda probleemi, mida keegi enne Brexitit isegi ette poleks osanud kujutada.

„Suur segadus piiride ja maksudega lööks Suurbritannia vormelitööstusel jalad alt,“ teatas Mercedese võistkonna juht Toto Wolff. Ka Saksamaa autotootja tegutseb tegelikult hoopis Inglismaal, nagu ka paljud teised. Vaid Ferrari, Toro Rosso (mõlemad Itaalias) ja Alfa Romeo (Šveitsis) pole igapäevaselt Ühendkuningriigiga seotud.

„Meil on väga rahvusvaheline tiim, kus teiste seas töötab ka palju Euroopa liidu kodanikke. Praegu on palju ebakindlust seoses nii leppega kui ka leppeta Brexiti osas. Minu silmis on tegemist ühe Suurbritannia võimsama tööstusega ja Brexit võib olla laastav. Saabuda võib kõikide segaduste ema!“ jätkas Wolff.

Muuhulgas tunnistas Mercedese boss, et ta pole üldse kindel, kas Suurbritannias baseeruvad tiimid suudaks pärast Brexitit üldse maksimaalset taset näidata. „Leppeta Brexit annaks tohutu löögi sellele, kuidas me võistlusteks ette saame valmistuda. Tegemist oleks õudusunenägu meenutava stsenaariumiga, mida ma ei tahaks ette kujutadagi.“

Mercedese tiimis töötab umbes 1100 inimest, kes on 26 erinevast rahvusest. Wolff kardab erinevaid viisade ja töölubadega tulenevaid probleeme, mida pole võimalik piisavalt kiiresti lahendada. Lõpuks võibki tekkida olukord, kus osa tiime läheb MM-sarja etappidele vähendatud koosseisus.

„Ferrari, Toro Rosso ja Alfa Romeo saavad kõikide Suurbritannias töötavate tiimide ees suure eelise,“ tõdes ta.

Mercedes, McLaren, Williams, Force India, Renault ja Red Bull paiknevad kõik peaaegu täiskohaga Suurbritannias. Veidi paremas seisus on USA tiim Haas: nende peakontor on ookeani taga, kuid baas asub ikkagi Inglismaal Banburys.