HÄMMING SUUSAMAAILMAS! 19aastase rootslanna lihased kannatavad võrdlust isegi Björgeni legendaarsete musklitega 

Nüüd teeb aga ilma 19aastane rootslanna Frida Karlsson, kes on viimaste aastatega silmnähtavalt vägevasse vormi tõusnud. See kajastub ka tulemustes: äsna lõppenud juunioride MMil võitis ta kaks kulda ja ühe pronksi, mullu korjas ta ühe kulla ja kaks pronksi. 17. veebruaril Cognes toimunud täiskasvanute MK-etapil oli Karlsson 10 km klassikasõidus seitsmes, võitjale Kerttu Niskanenile kaotas rootslanna 34,8 sekundiga.

Iltalehti küsis, mis on Karlssoni edu valem? „Saladusi pole, olen lihtsalt kõvasti trenni teinud. Mõned ütlevad, et mu lihased on sama suured kui Marit Björgenil. Ei usu, et nii saaks öelda, mu musklid pole tegelikult nii suured. Olen üldse temast väiksem,“ vastas rootslanna punastades.