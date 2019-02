Venelase asemel EMile pääsenud Saluri: eeldan, et tal polnud piisavalt tõendeid oma puhtust tõestada 

Nimelt sai 25aastane Kuimetsast pärit ja USAs elav ning õppiv sportlane nädala alguses teada, et ta asub täpselt EMile koha lunastanud 12 mehe selja taga – kui keegi peaks ära langema, tekiks tal ikkagi võimalus. „Vahepeal tegin trenni juba suvahooajale mõeldes,“ tunnistab Saluri.

Lootuskiir puudutas peamiselt venelast Artjom Makarenkot, kellel polnud veel luba tiitlivõistlustel osalemiseks. Nimelt peavad kõik Venemaa kergejõustiklased tõestama, et neil puudub seos riikliku dopinguprogrammiga, mis paari aasta eest avalikuks tuli. Makarenko ei saanudki pabereid korda ja Saluri võtab järgmisel nädalal ette reisi üle ookeani Šotimaale.

„Eeldan, et tal (Makarenkol – toim) polnud piisavalt tõendeid ja volitusi, et oma puhtust tõestada. Võimalik, et neil läks ka liiga kiireks,“ arutleb Saluri.