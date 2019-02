KRIIS! Soomele palju kuulsust ja medaleid toonud ala kuivab kokku 

Nimelt kirjutab Helsingin Sanomat, et praegu on kogu riigis kõigest 44 aktiivselt võistlevat suusahüppajat, neist 37 on mehed ja seitse naised. Küll aga on Soomes 13 hüppemäge ehk igale jagub matemaatiliselt vaid 3,4 sportlast.

Veelgi enam, kokku kuivab ka järelkasv. Praegu käib trennis 179 alla 18aastast last, kuid viie aasta eest oli sama number 350.

Vaikselt hakkabki tekkima probleem, kuidas noori ala juurde meelitada, sest tegemist pole kõige odavama talialaga. Lisaks käib suusahüpetega kaasas tõsiasi, et lihtharrastajaid sel alal polegi.

„Meie spordi kõige suurem miinus on see, et puuduvad lihtsad harrastajad. Müüakse ainult tippvarustust ja seda ka noortele. Lisaks on iga asi personaalne: isiklik kiiver, saapad ja suusad – kõik on isiklik,“ selgitas ta.