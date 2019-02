Korvpall GALERII | Tallinnas võib kohata üht Euroopa korvpalli suurimat superstaari Fotod: Teet Malsroos , täna, 21:00 Jaga:

Miloš Teodosic valmistub homseks matšiks! Teet Malsroos

Legend on kohal! Homme toimub Tallinnas korvpalli MM-valikmäng Eesti ja Serbia vahel, mis tähendab, et pealinnas võib näha liikumas mitut maailmaklassi staari. Üks neist on 31aastane Miloš Teodosic!