MEISTRITE LIIGA | Atletico keskkaitsjad põrmustasid Juventuse, Manchester City pääses suure ehmatusega 

Lõpuks päästis Manchesteri tiimi hullemast Leroy Sane 85. minuti tabamus. Schalke jaoks oli see topeltvalus, sest Sane on just nende kasvandik. Noortesüsteemi kuulus ta aastatel 2005-2008 ja 2011-2014, põhimeeskonda esindas Sane aastatel 2014-2016. City maksis noore sakslase eest Gelsenkircheni tiimile umbes 50 miljonit eurot.