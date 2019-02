VIDEO | Atletico peatreeneri Simeone "munad pihku" väravatähistus tuli otse südamest 

Mõistagi pärisid ajakirjanikud juhendajalt kohe pärast mängu, mis teda niimoodi käituma ajendas. "See polnud ilus žest, ma mõistan seda, kuid ma tundsin, et pean niimoodi tegema," vahendab BBC Simeone sõnu.

"Ma tegin seda Lazios korra ka mängijana ning tegin seda ka nüüd, et näidata meie fännidele, et meil on munad olemas. Näitasin seda ka [Diego] Costa ning Koke algkoosseisu lülitamisega. Sul peab sellise käigu jaoks mune olema ning neid tuled eksponeerida.