SKANDAAL! Internetti lekkinud intiimne voodivideo kiskus lahti Scherzingeri ja Hamiltoni vanad haavad  

Nimelt jõudis mõne päeva eest internetti isiklik ja intiimne video, kus Hamilton ja Scherzinger voodis kudrutavad, suudlevad ja muudki teevad. Materjal on filmitud telefoniga.

„Nicole'i süda on murdunud, et selline video üldse veebi jõudis,“ rääkis naisele lähedane allikas The Sunile. „See polnud kindlasti avalikkusele mõeldud.“