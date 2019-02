Mõnele on rohkem lubatud kui teistele? Therese Johaug eksis Norra meistrivõistlustel jämedalt reeglite vastu 

Nimelt näeb Norra koondise reglement ette, et sportlased peavad ametlikel võistlustel osalema kas Norra koondise või sportlase enda klubi dressis. Johaug liugles mõlemal puhul aga rajal isiklikus suusakostüümis.

Norra murdmaakoondise mänedžeri Espen Bjervigi sõnul on see koondise reeglitega aga ranges vastuolus. Küll kinnitas ta NRK-le, et ühtegi tõsisemat karistust Johaugile ei määrata, aga sportlast ootab alaliiduga ees üks tõsisem jutuajamine.