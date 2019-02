SEEFELDI MM | Suusatamise tiitlivõistlused algasid eestlaste jaoks pauguga, meeste etteaste nurjus täielikult 

Võrdset aega näitasid ka viiendat kohta jagama jäänud Pyeongchangi olümpia kaks kiireimat sprinterit Johannes Hösflot Kläbo ning Federico Pellegrino (+0,91). Viimastena pääsesid kohasõitudele samuti võrdse aja välja sõitnud prantslane Renaud Jay ning Pyeongchangi sprindi pronksimees, venelane Aleksander Bolšunov (+7,29)

Meie meestel aga Pullese saavutust korrata ei õnnestunud. Kõige kiiremini läbis 1,5 km pikkuse suusaraja Karel Tammjärv, kes sai 9,66sekundilise kaotusega 44. koha. Teiste meeste kohad: 53. Marko Kilp (+12,07), 54. Raido Ränkel (+13,14), 62. Henri Roos (+17,16).

Eesti meeste kommentaarid otse-eetris:

Kilp: "Ei oskagi vastata [et mis juhtus]. Peab maha istuma ja mõtlema, et mida ja kuhu täna läks. Võib-olla suusapark polnud nii tasemel, et võinuks konkureerida. Enesetunne oli hea ning selle taha pugeda ei saa."



Ränkel: "Väga raske oli. Andsin endast kõik, aga jalad vedasid täna alt. Üsna ruttu laktaati täis. Ei olnud kergust täna. Kindlasti olen pettunud, et 53nda (hiljem langes Ränkel veel 54ndaks - toim) koha järele siia ei tulnud. Kehvasti läks täna."

Tammjärv: "Koht ja tulemus on kehvakesed. Ei olnud mõttes valmis nii kehvaks tulemuseks. Eks ta ole pettumus. Rada polnud liiga raske, aga kerge ka mitte. Pärast tõusu on laskumine, kus väga ei puhka ning staadionil on sulalumi ka läinud aeglaseks, et niisama siit läbi ei libise. Aga tingimused on kõigile võrdsed. Marieli sõit süstis usku, et meie suusad on kindlasti head. Suusatootjalt saime ka kõige uuema mudeli kätte, mis tõesti libises hästi. Neid häid asju oli täna mitu, aga ju siis mees ise polnud nii hea."

Roos: "Lootsin paremat, aga kokkuvõttes võib öelda, et hooaeg pole olnud selline, nagu ootused olnud. Kuskil on midagi kehvasti läinud. Oli eesmärk sõita vähemalt 40 sisse, aga kuskilt on puudu."



Peatreener Anti Saarepuu kommentaar: "Mariel tegi suurepärase sõidu ja seda oli super vaadata, kuidas ta raja peal liikus. Talle suur au ja kiitus. Aga meeste poole pealt midagi positiivset väga pole. Ainus positiivne noot on see, et Karel küll edasi ei saanud, aga tema seisund on päris hea, kui peame silmas suusavahetusega sõitu. Ta liikus iseenesest hästi. Aga Marko, Raido, Henri olid kahvatud. Esimese emotsiooni pealt ei oska öelda, miks nii läks. Meeste sõidust on kahju, aga Marieli üle on väga hea meel."



Karel Tammjärve järgmine distants on suusavahetusega sõit ning kindlasti tuleb eestlane rajale ka 15 km klassikasõidus. Vabatehnikamaratoni jätab meie esisuusataja tänavusel MMil vahele.

Lisaks on Eesti esindatud veel meeste teatesõidus ning ka tiimisprindis, kuid see koosseisu pole Saarepuu sõnul veel paigas.