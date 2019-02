Selgus Matti Nykäneni matuste kuupäev 

Alles nädala alguses andis Soome Euroopa, kultuuri- ja spordiminister Sampo Terho teada, et Matti Nykäneni matuste kulud tasub riik. Terho esindaja Toni Ahva kinnitas seda ka avalikkusele, öeldes, et minister on Nykäneni omastega kokku leppinud, et matusekulud kaetakse haridus- ja kultuuriministeeriumi rahadest.