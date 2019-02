SEEFELDI MM | Üllatustulemuse sepistanud suusaneiu treener: olen positiivses šokis  

Aga veerandfinalis sai õnn otsa. Elu on näidanud, et kui [Maiken Caspersen] Fallaga ühes veerandfinaalis oled, siis tema taktika on sõita jube kiiresti. Enamus korrad tulevad sealt need õnnelikud kaotajad. Põhimõtteliselt olid Merlii lootused juba esimese laskumise lõpus suht väikesed. Aga kui aega vaadata, mida ei saa küll üks ühele võrrelda, siis ta tegi täisa südika sõidu veerandfinaalis.

Kolm sõitu olid sellised, kus võinuks võidelda neljanda-viienda koha eest. Selge see, et poolfinaal olnuks ulmevaldkonnast. Tuleb realist olla. Ta on noor tüdruk, enesekindlust on vaja saavutada. Tänane sõit andis seda usutavasti palju."

10 km klassikadistantsil on ilmselt väga raske seda tulemust üle sõita.

"Kindlasti. Pärast väga head sooritust on kindlasti ka pingelangus. Aga ta läheb endast parimat andma ja mina ikka loodan, et tuleb hea sõit. Et ta teeb oma parima distantsisõidu sel tasemel."

Naiste suusatamisest pole viimastel aastatel väga olnud põhjust rääkida. Kuidas teil üldse treeningtingimused on?

"Suured tänud Merlii isale Margole, kes on igatpidi tütart toetanud. Meil pole väga palju toetajaid, aga tulebki teha mingi tulemus ja siis võib raha küsima minna. Täna võlgneme suuresti tänu sõpradele. Selge see, et meil on väga pisike eelarve.