Tarmo Kink videokohtunikest: tuleb ära harjuda, see ongi uus jalgpall! 

Kolmapäevane Meistrite liiga mänguõhtu pakkus VARi igale maitsele. Madridis määras peakohtunik Atleticole penalti, kuid VAR teatas, et viga oli väljaspool karistusala. Hiljem lõi Alvaro Morata kodumeeskonna kasuks ka värava, kuid videokohtumees tuvastas, et ründaja tegi enne lööki Giorgio Chiellinile vea. Mõlemad on õiged otsused. Lõpuks sai Atletico ikkagi teenitud 2:0 võidu kätte.