KORVPALLIKOONDISE NOORED | Kangelane Raieste: aitäh veteranidele, nüüd on meie kord! Debütant Drell: alguses oli ikka vibra peal! 

Võiduvise oli seda intrigreerivam, et varasemalt oli Raieste mööda pannud kõik viis katset. "Kolm punkti on kolm punkti," säras ta kohtumise järel. "Ega ei saa mööda läinud viskeid põdema jääda. Mul oli raske veel vabam olla ja olin valmis viskama. Tunne on hea ja sain võidumängus vähemalt käe ka valgeks."

Otsustavast tabamusest vahest et tähtsamgi oli tõik, et üle 31 minuti platsil rüganud Raieste pidi pidevalt taga ajama Serbia supertähte Miloš Teodosicit. Mängujuhi arvele jäi küll 16 punkti ja 10 resultatiivset söötu, kuid suures plaanis sai meie mees oma tööga hakkama. Viimasel veerandaja otsustavatel hetkedel eksis Teodosic mitmel kaugviskel.

Raieste usub, et võidu tõi kooslus täismaja publikust, kõvast tahtejõust ning soovist suur trio kenasti puhkusele saata. "See oli meeskonna ja fännide võit," kinnitas ta.

"Võib nii öelda küll. Noori mängijaid on veel tulemas. Arvan, et head põlvkonnad on peale tulemas. Aitäh veteranidele, aga nüüd on meie kord üle võtta! Mehed on väärikalt ära saadetud, meile ilus esimene samm," arutles Raieste.