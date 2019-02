Soome korvpallikoondis jäi ellu ja mängib Venemaaga MM-pileti nimel 

Venelased nüpeldasid eelviimases voorus võõrsil Bulgaariat 104:60 ja jäid ootama tulemust Espoost, kus Soome võttis vastu liidri Prantsusmaa. Prantslaste võit tähendanuks venelastele kolmanda koha ja MM-pileti kindlustamist. Kuid Soome võitis oma koondisekarjääri rekordilised 29 punkti visanud Jamar Wilsoni vedamisel 76:69 ja nüüd jääb kõik viimase vooru otsustada.

Prantsusmaal on ses grupis 9, Tšehhil (alistas Bosnia ja Hertsegoviina 69:64) 8, Venemaal 7, Soomel 6 võitu. Pühapäeval kohtuvad Venemaa ja Soome Permis omavahel, 7000-kohaline saal oli juba mitu päeva varem välja müüdud. Et nende esimese omavahelise mängu võitis Venemaa 77:75, vajavad soomlased edasipääsuks vähemalt kolmepunktilist võitu. Varasema info kohaselt peaks nendega liituma ka Müncheni Bayerni staar Petteri Koponen, kel täna seisab Euroliigas ees mäng Madridis sealse Realiga. Prantsusmaa ja Tšehhi on MM-pääsme taganud.

L-grupis, kuhu kuulub ka Eesti, on Kreeka (alistas Gruusia 81:69) ja Saksamaa (kaotas Iisraelile 77:81) järel kolmas edasipääseja veel selgusetu. Serbial on 6 võitu, Iisraelil ja Gruusial 5. Pühapäeval Eestit võõrustaval Gruusial edasipääsuvõimalus siiski puudub, sest kui ka tõustakse konkurentidega kolmandat kohta jagama, pole kehva omavaheliste mängude korvide vahe tõttu (Serbialt on saadud kaks suurt kaotust) enam kuidagi võimalik kolmandaks tõusta.

Serbia ja Iisrael kohtuvad Belgradis omavahel. Et juudid võitsid avaringis kodus 83:74, tõusevad nad võidu korral kolmandaks juhul, kui Gruusia samuti kuue võiduni ei jõua. See aga tähendaks, et grusiinid peaksid kodus kaotama Eestile. Kui võidavad Iisrael ja Gruusia, on kolme meeskonna "surnud ringis" parim Serbia seis. Neist möödumiseks peab Iisrael võitma vähemalt 23 punktiga, mis võõrsil on üsna ebareaalne. Juutide väiksema võidu korral saaks seega neid aidata Eesti - siingi püsib põnevus lõpuni välja!