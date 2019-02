Sõnasõda jätkub, norralane venelastele: vaadake, mida Ustjugov ise teeb! 

Norra koondise spordidirektoril Vidar Löfshusil on asjast oma nägemus. "Arvan, et paljud suusatajad võivad rääkida sellest, kuidas Ustjugov ise end rajal üleval peab. Näiteks Tour de Skil sattusin žürii tuppa ja sinna laekus Ustjugovi tegevuse kohta mitu protesti. Ta aga ei saanud karistada. Seetõttu arvan, et lõppude-lõpuks tulnud diskvalifitseerimine oli täiesti õigustatud," rääkis Löfshus kodumaa rahvusringhäälingule.