SEEFELDI MM | VIDEO: Kristjan Ilves kukkus võistlushüppel

"Kukkumine oli lahja. Midagi hullu polnud, käsi jäi veidi halvasti alla. Väike põrutus. Võib-olla oli minu viga, selle punase joone juures oli [lumel] väike põnts. Kahjuks ei suuda ma suuska nii hästi nii suurel kiirusel valitseda [et jäänuksin jalgadele]," ütles Ilves Kanal 2 otse-eetris.

Ehkki vihmasadu piirab nähtavust, hindas Ilves olusid korralikuks. "Tuult väga pole, ei tea, mida nad ootasid, et ma hüpata saaks. Tahtsin võib-olla liiga kaugele lennata ega saanud jalgu kokku. Täna hakkasid hüpped paremuse suunas minema, väga kahju!" lisas Ilves.

Ta sai kirja 80,0 punkti, mis andis 59 startinu hulgas 49. koha. 10 km murdmaarajale minnes on kaotust hüppevõistluse parimale, sakslasele Eric Frenzelile 3.54. Austerlane Mario Seidl pääseb rajale 5, tema kaasmaalane Franz-Josef Rehrl ja norralane Jan Schmid 10 sekundit hiljem. Ülejäänutega on vahe juba üle poole minuti. Hooaja võimas valitseja Jarl Magnus Riiber (Norra) on alles kümnes, kaotust 59 sekundit.