Klopp: Solskjär on 100 protsenti väärt jätkama ManU peatreenerina 

Just pärast nende meeskondade omavahelist esimese ringi mängu (Liverpool võitis kodus 3:1) sai Unitedi eelmine juhendaja Jose Mourinho sule sappa. Nüüd on Solskäri käe all võidetud 13 mängust 11.

"Tegemist on ju kõigi aegade ühe parema tulemusega? Olen tema üle tõeliselt õnnelik. Meile pole see parim uudis, küll aga briljantne kõigile Manchester Unitedi fännidele," vahendas Daily Mail Kloppi Solskjäri-teemalist sõnavõttu.

"Seal toimivad asjad nüüd Sir Alex Fergusoni vaimus, see muudab nad taas ohtlikuks. Nad on mängus tagasi, soovin neile edu.

Me kõik vajame oma treenerikarjääris õnne. Kui läksin Mainzist Dortmundi, räägiti, et mul pole rahvusvahelist kogemust. See oli õige. Tavaliselt ei tulda Norrast otse Manchester Unitedisse. Aga ta on näidanud oma kvaliteeti.