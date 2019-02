SUUSAALADE MM | Kristjan Ilvese jalast ära tulnud suusk vihises üle šokeeritud ajakirjanike peade

"Sain šoki. Suusk lendas üle võrgu ja tänu jumalale oli sel nii palju kiirust, et see lendas ka üle intervjuutsooni. See maandus minust mõne meetri kaugusel, aga võinuks kedagi tabada. See oli tõeliselt hirmutav," lisas Amenguali kolleeg Karen Marie Ellefsen.