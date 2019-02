SEEFELDI MM | Andrus Ilves poja kukkumisest: olen õnnelik, et poiss on terve 

Tänapäeval on suusasidemed niimoodi tehtud, et teatud pinge all lööb klambri lahti, et mitte jalga või ristatisidemeid väänata. Selles suhtes on hea, et klambriseadistus polnud tugevam ega hakanud jalga väänama. Võinuks ju imekombel püsti jääda, aga pigem olen õnnelik, et poiss on terve.