Rallihooaja punane latern: Rootsi näitas, et meid tuleb karta! 

Eelmisel nädalavahetusel sõidetud Rootsi rallil hoidis reedel pikalt esikohta Teemu Suninen, tema võistluse rikkus eksimus laupäevasel teisel kiiruskatsel. Vaatamata tõestas soomlane ilmekalt, et Fordiga on võimalik kiiresti sõita.

"Pärast Monte Carlo ebaõnnestumist arvasid mõned inimesed ilmselt, et nii hakkabki olema. Selle valguses on Rootsi tulemus väga hea," sõnas M-Sporti tiimipealik Rich Millener Motorsport.com-ile.

"Suutsime tagasilöögist taastuda ja kõik nägid, milleks tegelikult võimelised oleme," lisas Millener. "Sellised momendid annavad tiimile veel enam motivatsioon. Lisaks tõestasime, et meid ei saa maha kanda. Oleme siin, et võidelda võitude eest. Rootsi tõestas, et meid tuleb karta!"