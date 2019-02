FOTO | MMil Putinit tervitanud Venemaa kahevõistleja pahandas rahvusvahelist suusaliitu

"Ta on minu lemmik president, sellepärast tema nime oma kinnastele kirjutasingi," selgitas Ivanov, kelle kinnastel oli Putini Vladimir Vladimirovitš Putini initsiaalid ja perekonnanimi. Tema sõnum jõudis rahvusvahelisse telepilti.

Vitali Ivanov. nrk.no

FIS võttis juhtunu uurimise alla ning otsus oli, et Ivanov käitus valesti. "Reeglites on kirjas, et poliitsõnumi edastamine pole lubatud. Seetõttu tegime talle ametliku hoiatuse ja käskisime nime kinnastelt eemaldada," sõnas juhatuse liige Lasse Ottesen.