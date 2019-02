Tõnis Sildaru – iseõppija, kes riskis ja aitas tütre maailma tippu 

Tõnis Sildaru kui filmimees

„Kellyle ja Henryle peab jääma aega, et puhata ja õppida. Monteerin kõik ise. Professionaalsest tasemest on asi veel kaugel, aga üritame asju järjest paremini teha,“ selgitab Tõnis.

„Ühtpidi on see võimalus aidata koostööpartneritel ennast meie kaudu nähtavaks teha, aga teisalt on tegu pere fotoalbumiga. Väga äge on vaadata vanu klippe, kus Henry on kolme-nelja- ja Kelly kaheksaaastane,“ ütles Tõnis.