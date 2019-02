SEEFELDI MM | 27. koha saanud Tammjärv: eesmärk jäi täitmata 

"Kahju, et kärisemine tuli just minu koha pealt, et ei jaksanud ühel hetkel esimese pundiga enam kaasa minna," ütles klassikadistantsi viimasel kolmandikul vahe sisse lasknud Tammjärv Kanal 2 otse-eetris. "Klassikarada läks päris pehmeks. Sõitsin 30. koha piirimail, sealt hakkas kärisema."

Tammjärv lisas, et tegemist oli ühtlaselt raske võistlusega ning ka lauskmaal tuli töötada. Suuskadest rääkides tõdes ta, et klassikasuusk võinuks olla veidi libedam ja sellega laskumistel konkurentidele paremini järele jõuda.

Team Haanja treener Anti Saarepuu märkis: võistluse eel oli kartus, et kui klassikarada on väga pehme, ei sobi see Tammjärvele. "Karel kannatas hästi ja usun, et kõva rajaga täitnuks ta oma eesmärgi sõita 20 parema sekka. Nagu võitja Sjur Röthe puhul nägime, olid tänased tingimused kergetele meestele sobivad."