Vinge rekordi ujunud Zirk üllatas iseennastki: see on ühe piiri purustamine! 

"Pärast Luksemburgi võistlust olen väga korralikult treeninud," jutustas vahepeal Türgis vormi timminud Kregor. "Mul on kogu aeg hea tuju olnud. Luksemburgi etteasted andsid enesekindlust. Veendusin, et liigume õiges suunas."

Antwerpenis hüppas Kregor vette pingevabalt. "See aeg oli minu jaoks suur üllatus," rääkis kanadalase Tom Rushtoni hoolealune ligi poolesekundilisest rekordiparandusest. "Me pole treeningukoormust alla võtnud, käib aeroobne töö, vahelduseks teeme ka sprinditrenne. Mulle meeldib, et suutsin püstitada Eesti rekordi, kuigi ei valmistunud selleks. Olin unistanud päevast, millal ujun niimoodi alla 1.50 – see on ühe piiri purustamine!“