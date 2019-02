Soome väravamasin kihutab karjääri laineharjal! Hind on kerkinud juba 20 miljonini? 

Veelgi enam, 28aastane Kotkas sündinud mees on kogu Inglismaa esiliiga suurim skooritegija: 28 mänguga on kirjas 23 tabamust! Lisaks juhib Norwich ka liigat ja unistus Premier League'ist elab täiel rinnal.

Ühtlasi on Pukki vorm tekitanud olukorra, et suvel ootab teda ilmselt suur hulk lepingupakkumisi. Iseasi, kas Norwich temast loobuda soovib, kuid ründaja agent Teemu Turunen vihjas Iltalehtile, et klubi võiks soomlase eest teenida kuni 20 miljonit eurot.