Müstilised rekordid! Viis Lionel Messi tippmarki, milleni Cristiano Ronaldo mitte kunagi ei küündi 

Hooaeg 2011-12 lõi Messi Hispaania kõrgliigas 50 väravat. Varasem rekord oli Ronaldo nimel (40), kuid Messi suutis selle ikkagi ületada. Veel hooajal 2014-15 jõudis Ronaldo 48 tabamusega rivaalile üsna lähedale, kuid too rekord jäi püüdmatuks. Nüüd kuulub Portugali ründaja juba Itaalia suurklubi Juventuse hingekirja ja Hispaania tippmark peakski jääma ületamatuks.

Kaaslastele söötmine on alati pigem olnud Messi pärusmaa ja sügisel jõudis ta Hispaania kõrgliigas 150 resultatiivse sööduni. Tegemist on loomulikult Hispaania rekordiga. Väravasööte hakati La Ligas kokku lugema alates 1990. aastast.

Siinkohal mängib ilmselt rolli ka Messi ründepartnerite võimas tase, sest Barcelona ajastul on ta mänginud koos Luis Suareze, Ronaldinho, Thierry Henry, Luis Suarezi, Samuel Eto'o ja Neymariga, kes kõik on olnud mingil perioodil maailma kõige teravamas tipus.

Ronaldo on karjääri jooksul esindanaud nelja tiimi, kuid Messi püsib Barcelonale lojaalsena. Seega on tal tekkinud ainulaadne võimalus katalaanide suurklubi eest jõuda 400 väravani. Tegelikult on juba kirjas 405 ja mõne aastaga võib ta jõuda ka maagilise 500ni.