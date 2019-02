Teravalt alustanud Eesti sprinterid MMi finaali ei pääsenud. Treener: võib öelda, et tegin vale valiku 

Kilp: „Teisele ringi läksin teise suusaga, mis ei töötanud nii hästi, kui esimeses ja viimases vahetuses. Seal panin suure jõuvaru hakkama ja kolmandas vahetuses enam teist poolt ei jõudnud. Nagu ma sprindieelsel päeval ütlesin: kannatada on mõnus. Seda mulle ka karjuti, aga polnud kuskilt seda käiku leida.“

Ränkel: „Suusad olid avavahetuses head ja tulid ise mäest alla. Hooldemehed tegid head tööd. Teine paar oli tunduvalt kehvem, aga täna oli tunne, et jõuan. Viimane vahetus kannatasin nii palju kui võimalik, et Iivo Niskaneni mitte eest ära lasta, aga laskumise tuli ikkagi väike vahe sisse. Siiski arvan, et pole hullu. Jalad olid täna teisest puust. Jaksasin pingutada ka kõige raskemal tõsul.“