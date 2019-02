LÄBU! Liverpooli äss korraldas alaealistele joomingu ja jäi julmalt vahele 

The Sun kirjutab, et 27aastane jalgpallur kutsus peole seitse oma sõpra ja üheskoos joodi kõvasti alkoholi ja tarvitati viimasel ajal ühe populaarsemaks muutuvat naergaasi.

Kohale kutsuti ka kaheksa õrnema soo esindajat, kelle seast leidis ka kõigest 16- ja 17aastaseid piigasid. Levivad jutud, et Clyne magas mitmepäevase joomingu käigus mitme naisega, kellest üks on sotsiaalmeediakuulsus Estelle Morain.

Samal ajal mängisid Inglismaal omavahel just Liverpool ja Bournemouth. Clyne ei saanud kaasa teha, sest klubidevahelises laenulepingus on kirjas, et Liverpooli vastu ei tohi teda kasutada.

„Üks tüdruk puhkes Marbellasse jõudes nutma. Ta arvas, et tegemist on romantilise reisiga, aga siis nägi ta teisi kohale tulnud naisi,“ rääkis allikas The Sunile. „Jalgpallur raiskas lennupiletitele, villa üürimiseks, söögiks ja joogiks tuhandeid eurosid. Keegi ei suutnud uskuda, et ta on jalgpallur, sest pigem jättis ta mulje, et pidutseb iga päev!“