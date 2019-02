Nõmme Kalju president Kuno Tehva: peab kivist vett välja pigistama, aga saame hakkama! 

„Enne Meistrite liiga algust saame võib-olla kellegi mõnest suuremast välisklubist laenule tuua. Sellised mõtted on meil liikunud, aga Eesti välismängijate piirang seab omad piirid. See teeb Euroopas konkureerimise väga raskeks,“ selgitab Tehva. „Kohalikul tasemel heade mängijate saadavus on nullilähedane. Teiselt poolt pärsib karm välismängijate piirang. Peab kivist vett välja pigistama, aga saame hakkama!“

Presidendi sõnul sõlmitakse lähiajal suure tõenäosusega leping Eesti koondistki esindanud keskkaitsja Mikk Reintamiga ja siis on meeskond kuni juulini valmis. „Ta on väga hea mulje jätnud ja aastatega välismaal küpsenud,“ kiidab Tehva. Veelgi olulisem on aga ülikogenud koondislase Sander Puri värbamine. „Mikk ja Sander on mõlemad meile väga head täiendused,“ lisab ta.